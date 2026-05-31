In alto i veli sull’Atletica 2000 Meeting, in pista tanti talenti locali e l’azzurro Manuel Lando

Molti atleti di levatura internazionale, ma anche tante promesse locali, che potranno misurarsi in un contesto super competitivo. Con queste premesse torna l’Atletica 2000 Meeting, la cui 20esima edizione è stata presentata al museo tattile Mutat di San Vito. La riunione di atletica leggera è in programma martedì 2 giugno sulla pista di Prodolone: in cabina di regia l’Atletica 2000 di Codroipo di Piergiorgio Iacuzzo e la Libertas Sanvitese. I due club collaborano per l’organizzazione dell’evento da cinque anni. In conferenza sono intervenuti il vice-sindaco del Comune di San Vito Giacomo Collarile, il consigliere delegato allo Sport del Comune di Codroipo Rosario Legname, il presidente del comitato Fidal di Pordenone Ezio Rover, il vice-presidente dell’Ema Gianni Tracanelli e il massimo dirigente della Libertas Sanvitese Giancarlo Barel.

L’evento inizierà alle 16.30. Si tratta di un meeting entrato nel 2024 nella serie Challenger del World Athletics Continental Tour. Al contempo fa parte dell’EAP-Events for Athletics Promotion, circuito che riunisce 15 riunioni europee. All’elenco iscritti, che già conta il campione nazionale di lancio del disco Enrico Saccomano (Aeronautica Militare) e la medaglia di bronzo europea U23 del disco Benedetta Benedetti (Esercito), si è aggiunto l’azzurro di salto in alto Manuel Lando (Aeronautica Militare). L’aviere, sesto ai mondiali indoor di Nanchino del 2025, farà il suo esordio a San Vito nella stagione all’aperto. Classe 2000, ha un personale di 2,26. Nella stessa gara femminile la tre volte campionessa neozelandese Imogen Skelton, che vanta un primato di 1,88. Nei 400 piani spicca la presenza della croata Veronika Drjalcic, seconda ai campionati mondiali universitari di Bochum del 2025 e campionessa balcanica in carica del giro di pista. Presenti atleti da tutti e cinque i continenti e provenienti da 27 nazioni diverse.

L’evento di San Vito rappresenta anche un’occasione per i giovani atleti di Libertas Sanvitese e Atletica 2000 di misurarsi con i big. Tra le promesse locali ci saranno i quattrocentisti under 18 Thomas Radovini e Alex Paolatto (Sanvitese) e Brando Gaetani (Atletica 2000), tra i migliori specialisti nazionali di categoria. Radovini vanta la miglior prestazione stagionale con 47’’54. Con loro anche l’under 18 Margherita Cengarle (Atletica 2000), che recentemente è arrivata seconda ai campionati nazionali studenteschi nei 100 ostacoli con 13’’77 (nuovo record regionale). L’atleta gareggerà nei 100 metri piani.

La manifestazione sarà aperta alle categorie assolute e master, nonché ad under 14, under 16 e atleti paralimpici. A proposito, il meeting ospiterà il campione mondiale nella categoria degli atleti con paralisi cerebrale Thomas Youngh (Inghilterra), capace di correre i 100 metri in 10’’91 e l’atleta con disabilità visiva, già vicecampionessa italiana di lanci, Elisa Zoratto (Atletica 2000).

foto Lando: Grana/Fidal