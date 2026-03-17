Versace-Giatti abbonati al podio

Majano del Friuli, 16 marzo 2026. Qualche spavento, anche sonore imprecazioni nell’abitacolo della Skoda Fabia R5 di BC Vision Motorsport, nel momento in cui la lancetta del tachimetro segnava 170 km/h viaggiando sui rettilinei zeppi di pozzanghere. Ma dopo aver metabolizzato le asperità del primo passaggio a tutto gas sulla prova speciale di 26,94 km (crono in 21’26’’4), Tullio Versace, navigato da Eneo Giatti, ha lasciato fluttuare le emozioni e con tenacia è salito di ritmo all’Italian Baja di Primavera – Artugna Race 2026 (Pordenone – Aviano, 13/14 marzo), buttando giù oltre novanta secondi nel secondo assalto (19’52’’4), meglio ancora nel terzo (19’47’’4), per chiudere secondo assoluto nel Trofeo Rally, battuto solo dall’idolo di casa Andrea De Luna, ovviamente più a suo agio sul terreno conosciuto. “Confesso che all’inizio ero molto arrabbiato, perché ho pensato che stavamo tutti rischiando oltre il consentito – puntualizza Versace – su un percorso subito rovinato dalla pioggia battente. Poi uno sprazzo di sole ha migliorato un po’ la situazione, Eneo mi ha spronato e dato sicurezza, sono venuti fuori dei bei tempi e alla fine si guarda sempre al lato positivo delle cose. Ora è il momento di tirare una riga e ragionare sugli impegni futuri. L’ottimo lavoro di BC Vision è comunque sempre una garanzia”. La Baja di Primavera ha iniziato il Campionato Italiano Cross Country, specialità riservata ai fuoristrada puri, ma con spazio dedicato alle vetture da rally nei due appuntamenti caratterizzati da fondo sterrato compatto, ovvero l’Artugna e poi a settembre la Baja dello Stella (Udine – Rivignano Teor). Non è escluso che Versace decida di metterla in agenda, non solo come “allenamento” in vista degli ultimi round targati Gravel Rally Challenge, ma anche perché ha messo in cascina i punti di un trofeo ACI Sport sempre importante e qualificato. In ombra invece Cristian D’Agnolo affiancato da Michele Cussigh nella sfida affrontata su ssv Yamaha Xyz 100R: “Non c’ero proprio con la testa per un avvicinamento complicato alla gara, pensiamo alla prossima che è meglio”. I due però sono stati prontissimi a soccorrere i rivali Tinaburri, Alessandro ed Emiliano, nel terzo settore, quando hanno visto il loro Can Am incidentato a bordo strada per un’improvvisa perdita di aderenza.