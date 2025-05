Verzegnis-Sella Chianzutan, si corre sabato 21 e domenica 22 giugno

E’ iniziato il countdown verso la 54esima edizione della Verzegnis-Sella Chianzutan: la storica cronoscalata carnica si correrà sabato 21 e domenica 22 giugno in provincia di Udine. Il primo giorno sarà dedicato alle prove, il secondo alla gara. Venerdì 20 sono invece in programma le operazioni preliminari di verifica. Le iscrizioni si aprono a partire dalla prossima settimana. L’evento, aperto ad auto moderne e storiche, sarà valevole per il Campionato Italiano Velocità Montagna Zona Nord (CIVM, sesta tappa), per il trofeo triveneto Irs Cup (terzo round) e per il Campionato del Friuli Venezia Giulia. A organizzare la corsa sarà sempre Asd E4Run che, novità di quest’anno, conterà anche sulla collaborazione di Carnia Pistons.

Un’altra novità è rappresentata la Verzegnis Parade, manifestazione non agonistica che si svolgerà in abbinata alla gara di domenica. Gli appassionati che decideranno di iscriversi potranno sfilare in parata con la propria vettura sul percorso della cronoscalata, aprendo di fatto il percorso per i “colleghi” in assetto da gara.

La cronoscalata rimarrà fedele alla sua tradizione per quanto riguarda il percorso. Il tracciato si svilupperà lungo i consueti 5,640 km che partono dalla riva del lago di Verzegnis e raggiungono Sella Chianzutan. La pendenza media è del 7,2 per cento con un dislivello pari a 396 metri. Lo start è fissato a 500 metri slm e l’arrivo a 896 metri slm. Le premiazioni si terranno all’arrivo, come si è già verificato nella precedente edizione. Successivamente le vetture lasceranno la sella e scenderanno a Verzegnis.

Ci sarà tempo sino a lunedì 16 giugno per inviare la propria iscrizione. Pochi giorni dopo scatterà il fine settimana della gara, con particolare accento a ciò che succederà sabato e domenica: le prove libere si svilupperanno su due salite di ricognizione, la gara su due manche. Il secondo giro scatterà poco dopo il termine del primo round. A vincere la precedente edizione della cronoscalata è stato tra le auto moderne Simone Faggioli (Norma Proto Np01 Bardhal). Tra le storiche il più veloce è risultato Michele Massaro su Bmw M3 E30.