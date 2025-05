L’azzurra più veloce nei 400 metri, Virginia Troiani, all’Atletica 2000 Meeting

Una delle atlete azzurre del momento gareggerà all’Atletica 2000 Meeting, in programma lunedì 2 giugno a San Vito al Tagliamento. Ai blocchi di partenza dei 400 metri ci sarà Virginia Troiani (Cus Pro Patria Milano), capace sabato scorso a Busto Arsizio di scendere a 51’’33, primato personale migliorato di 77 centesimi nonché quinta miglior prestazione italiana all-time sulla distanza. Nazionale nella staffetta 4×400 mista, con cui ha guadagnato il pass per i campionati mondiali di Tokyo dopo i World Relays in Cina, con il crono stabilito pochi giorni fa l’atleta ha anche centrato il miglior tempo stagionale italiano. La 29enne lombarda sarà una delle protagoniste assolute della diciannovesima edizione della riunione, organizzata dall’Atletica 2000 di Codroipo (in collaborazione con la Libertas Sanvitese).

Oro ai Giochi del Mediterraneo del 2022 con la 4×400 azzurra, nonché settima ai mondiali di Eugene dello stesso anno sempre con la staffetta del miglio, a San Vito Troiani proverà a confermarsi sotto i 52’’, barriera che ha demolito per la prima volta nel meeting lombardo del precedente fine settimana. Una motivazione in più per lei e un grande motivo di interesse della riunione friulana, inserita nella serie Challenger del World Athletics Continental Tour e nell’EAP-Events for Athletics Promotion (che raccoglie 15 meeting internazionali europei). La gara di San Vito, che scatterà alle 16, sarà aperta alle categorie assolute, ai master, agli under 14, agli under 16 e agli atleti paralimpici.

Tra i tanti big in pista e in pedana, tra cui il campione europeo dei 200 metri del 2014 Adam Gemili (Gran Bretagna), al via dei 100, ci sarà un altro azzurro, il discobolo di Nespoledo (Udine) Enrico Saccomano (Aeronautica Militare): già vincitore della prova del 2024 del meeting, il lanciatore classe 2001 proverà a fare il bis e ad arrivare vicino ai 60 metri, misura che ha già superato tre volte in stagione arrivando anche al personale di 63,30. Tra le azzurre al via anche la velocista dell’Esercito, cresciuta sulla pista di San Vito, Giorgia Bellinazzi. La sprinter di Portogruaro prenderà parte ai 100 metri. A sfidarla la giovane portacolori dell’Atletica 2000, Margherita Cengarle, che al primo anno tra le U18 è già scesa a 12’’04, sesta prestazione italiana stagionale di categoria.

I dettagli del meeting e, in particolare, il cast completo dei partecipanti sarà reso noto nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento, in programma sabato 31 maggio alle 15 al palazzo Altan di San Vito.

Virginia Troiani in nazionale (credito: Grana/Fidal)