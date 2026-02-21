Vittozzi per una nuova medaglia oggi nella mass-start

E’ tra le grandi favorite per un ultimo, grande acuto prima della passerella come portabandiera alla cerimonia conclusiva dei Giochi di domani. Oggi, però, Lisa Vittozzi può fare la storia: ad Anterselva alle 14.15 è in programma la 12.5 km mass-start femminile, dove la sappadina è tra le favorite per una medaglia in una gara che vede al via anche l’altra azzurra Dorothea Wierer. Lisa partirà in prima fila col pettorale numero 3 e proverà ad infilarsi nella corsa verso il podio, con la Francia che fa la voce grossa alla vigilia, con ben quattro atlete al via. L’obiettivo è – ne va da sé – provare a corroborare un medagliere personale sin qui eccellente, con l’argento conquistato nella staffetta mista e l’oro leggendario nell’inseguimento. Ora l’ultima prova mentre la sua Sappada farà il tifo davanti al televisore in attesa di poterla abbracciare e festeggiare nei prossimi giorni.