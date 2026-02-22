Vittozzi portabandiera chiude un’Olimpiade d’oro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una medaglia d’oro e una d’argento, in un’Olimpiade che non ha precedenti e che difficilmente potrà essere eguagliata in futuro: il 18° posto nella Mass Start di ieri ad Anterselva non ha offuscato le incredibili prestazioni di Lisa Vittozzi, che oggi chiuderà le Olimpiadi nel migliori dei modi: sarà lei a portare la bandiera dell’Italia nella cerimonia finale nell’Arena di Verona.

Super Lisa ha portato a 13 le medaglie olimpiche vinte a Sappada, un borgo di poco più di 1.300 abitanti, dove la media è arrivata a un alloro olimpico ogni cento persone.

Vittozzi ha vinto un fantastico oro nell’inseguimento e un argento nella staffetta mista, con Wierer, Giacomel e Hofer; nella Mass Start di ieri, invece, è stata penalizzata da quattro errori nel poligono di tiro.

Domani rientrerà nella sua Sappada, dove l’attendono per festeggiarla nel pomeriggio, insieme a Davide Graz, splendida medaglia di bronzo nella staffetta di fondo.