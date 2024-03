Vittozzi si prende la sua terza Coppa del mondo individuale

Lisa Vittozzi ha vinto, oggi, a Oslo, per la terza volta in carriera, la seconda consecutiva, la coppa del mondo individuale di biathlon con 10 punti di vantaggio sulla prima delle inseguitrici, Ingrid Tandrevold. L’azzurra di Sappada è giunta quarta nella 15 km individuale con un ritardo di 51″2 sulla vincitrice, Ingrid Tandrevold, seguita da Elvira Oeberg (2 errori e 28″8 di ritardo) e Ida Lien (1 errore e 32″ di svantaggio).

Non è stata una gara facile per la Vittozzi, partita con molta sicurezza, ma poi incappata in due errori nei poligoni centrali, che l’hanno costretta ad inseguire le avversarie. Il quarto posto è stato però più che sufficiente per aggiudicarsi la Coppa. “E’ sempre una soddisfazione vincere una Coppa del mondo di specialità – ha detto Vittozzi -, ho centrato un altro grande obiettivo per questa stagione e sono contenta di questo trofeo, il terzo nell’individuale sui quattro che ho conquistato. L’anno prossimo mi concentrerò per vincerne un altro in un’altra specialità. In questa gara ho commesso un errore di troppo, forse non sono stata completamente concentrata al poligono, ma ho limitato bene i danni sugli sci”.