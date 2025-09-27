  • Aiello del Friuli
sabato 27 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Volley, Cda Talmassons vince il Trofeo Città di Latisana
Acquista i biglietti per Vasco a Udine, ma è una truffa....
Prima vittoria in campionato delle Eagles, al Palagesteco battono Verona 74...
‘Insensati i dazi di Trump sui mobili europei’, alert del Gruppo...
Sei divieti di accesso emessi dal Questore di Udine ad altrettante...
Inaugurata la nuova scuola a Treppo Grande, il grazie a Rosa...
Un egiziano e un ucraino arrestati dalla Polizia in centro a...
Sigla di Testa Telegiornale 12.30
Auto esce fuori strada, intubato un bimbo di 2 anni
Lingua friulana, arriva l’intelligenza artificiale
Sport
Battute 3-1 le slovene del Calcit

Volley, Cda Talmassons vince il Trofeo Città di Latisana

Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non c’era modo migliore per concludere il pre-campionato per la Cda Volley Talmassons. Le Pink Panthers si sono infatti aggiudicate il primo “Trofeo Città di Latisana” battendo per 3-1 le quotate slovene del Calcit Kamnik. Un ottimo viatico in vista dell’avvio ufficiale della stagione.

Soddisfatta anche Alessandra Mistretta.

La serata ha visto anche la presentazione della Prima Squadra, del Settore Giovanile e delle nuove divise ufficiali, caratterizzate da forti richiami al territorio friulano.

