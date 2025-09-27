Volley, Cda Talmassons vince il Trofeo Città di Latisana

0
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non c’era modo migliore per concludere il pre-campionato per la Cda Volley Talmassons. Le Pink Panthers si sono infatti aggiudicate il primo “Trofeo Città di Latisana” battendo per 3-1 le quotate slovene del Calcit Kamnik. Un ottimo viatico in vista dell’avvio ufficiale della stagione.
Soddisfatta anche Alessandra Mistretta.
La serata ha visto anche la presentazione della Prima Squadra, del Settore Giovanile e delle nuove divise ufficiali, caratterizzate da forti richiami al territorio friulano.