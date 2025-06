Werder Brema vs Udinese, amichevole di prestigio il 9 agosto

Una prestigiosa amichevole internazionale vedrà l’Udinese di Runjaic sfidare fuoricasa il Werder Brema, ottava forza della scorsa Bundesliga e che in bacheca conta quattro Campionati tedeschi e una Coppa delle Coppe.

La sfida precampionato sarà l’ultimo test di alto livello per i bianconeri in vista degli esordi in Coppa Italia e Serie A. La partita si disputerà sabato 9 agosto, alle 15.30, al Weserstadion, un impianto da gioco rimodernato capace di contenere 42mila spettatori. In passato, il Werder Brema aveva già incrociato i friulani in due occasioni ufficiali: durante la fase a gironi della Champions League 2005/06 e durante la Coppa UEFA 2008/09.