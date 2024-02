Entusiasmo sullo Zoncolan per Innerhofer e per le nevicate che prolungano la stagione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una domenica di festa e musica sulle piste da sci del monte Zoncolan con la presenza, come ospite speciale, di Christof Innerhofer, campione mondiale in superG a Garmisch nel 2011 e atleta che vanta un palmares con 6 medaglie iridate e olimpiche oltre a 6 successi in Coppa del Mondo. Sotto una bella nevicata, l’azzurro si è divertito lungo i tracciati del comprensorio montano insieme ad alcuni bambini e turisti, grazie al contest organizzato da PromoTurismoFVG, che ha permesso ad alcuni fortunati di provare il brivido della discesa con il campione, resosi anche disponibile a concedere foto e autografi ai numerosi fan e sciatori presenti nel comprensorio di Ravascletto-Zoncolan.

“Sono ritornato molto volentieri in Friuli Venezia Giulia e sullo Zoncolan in particolare dove, oltre a gareggiare da giovane, vengo spesso con i miei colleghi della squadra nazionale ad allenarmi. Spero di ritornare presto, magari d’estate, per affrontare il Kaiser con la bicicletta”, sono state le parole dell’atleta altoatesino.

“La presenza di Innerhofer ha aggiunto valore a una giornata partecipata nonostante la fitta nevicata che – ha sottolineato il vicepresidente del Consiglio regionale, Stefano Mazzolini – garantirà molto probabilmente il prolungamento della stagione sciistica fino a Pasquetta, confermando la bontà degli investimenti a favore degli amanti di sci alpino, fondo, sci alpinismo ed escursionismo con le ciaspole”.