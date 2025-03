17 attività di Udine avviano il Centro Commerciale Digitale Urbano

Udine compie un passo significativo verso il futuro con il lancio del primo Centro Commerciale Digitale Urbano, un’iniziativa pionieristica che rivoluziona il tessuto commerciale della città, unendo tecnologia, innovazione e sviluppo locale. Il progetto nasce dalla collaborazione tra 17 attività commerciali del Gruppo Piazza XX Settembre e rappresenta una piattaforma strategica per la modernizzazione del commercio urbano. Ad annunciarlo Bledar Zhutaj, rappresentante del Gruppo Piazza XX Settembre e promotore del progetto. Il Centro Commerciale Digitale Urbano è una piattaforma che collega in modo innovativo commercianti, cittadini e turisti, offrendo strumenti avanzati per la promozione e la valorizzazione delle attività locali. Parallelamente, il progetto prevede una sezione dedicata alla cultura e al turismo, che permetterà di promuovere eventi ed esperienze in sinergia con il commercio locale. L’obiettivo è trasformare il centro storico in un hub dinamico e interconnesso, rendendo Udine un modello di riferimento per lo sviluppo digitale delle città italiane.