A Monfalcone inaugurato il corso di formazione in Medicina generale

Vista la carenza del personale sanitario in regione, all’ospedale di Monfalcone è stato inaugurato un corso di formazione, alla presenza dello scienziato friulano Mauro Ferrari. Si tratta di Corso triennale di formazione in Medicina generale, organizzato dal Ceformed e Arcs. Assieme all’assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi lo scienziato friulano di fama mondiale Ferrari, ha tenuto una lectio magistralis dal titolo “Medi-Chips: Tecnologie digitali e rivoluzioni presenti o attese in medicina”, l’esponente dell’esecutivo nel corso del suo intervento, si è soffermato sul valore del medico di medicina generale nell’ambito del nuovo assetto della sanità in Friuli Venezia Giulia.