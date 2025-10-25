A Pagnacco inaugurata la nuova palestra della scuola primaria

Taglio del nastro oggi a Pagnacco per la nuova palestra della scuola primaria, realizzata all’interno di una moderna tensostruttura. L’opera rientra in un più ampio investimento per l’edilizia scolastica del valore complessivo di oltre quattro milioni e mezzo di euro, frutto della collaborazione tra Regione Friuli Venezia Giulia, Pnrr e Comune di Pagnacco. L’iniziativa punta a garantire spazi sicuri e funzionali per l’attività didattica e sportiva degli alunni dell’Istituto comprensivo Pagnacco-Martignacco.

intervista video Barbara Zilli assessore regionale Finanze FVG