A Udine il 61° Congresso AICA: Intelligenza Artificiale e Cybersicurezza

Il 61° Congresso nazionale di AICA in corso a Udine affronta i grandi interrogativi legati all’uso consapevole dell’intelligenza artificiale, mettendo al centro innovazione, etica e formazione per una sicurezza digitale a misura di cittadini e imprese.Udine diventa così una vetrina internazionale sulle sfide e le opportunità del futuro digitale, con l’obiettivo di promuovere un utilizzo etico e responsabile dell’intelligenza artificiale:

intervista video a Agostino Ghiglia – Componente del Garante per la protezione dei dati personali.

L’appuntamento coincide con le finali delle Olimpiadi di Informatica italiane e delle Olimpiadi europee balcaniche: centinaia di studenti e giovani talenti si sfidano proprio in questi giorni a colpi di algoritmi e competenze digitali.