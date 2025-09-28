A Udine la grande Festa dello Sci del Friuli Venezia Giulia

A Udine, all’auditorium della Regione, si è svolta la tradizionale “Festa dello Sci” del Comitato FISI Friuli Venezia Giulia. Una grande partecipazione, con quasi duecento giovani premiati per i risultati ottenuti nel Grand Prix Intesa Sanpaolo 2024-2025. Presenti atleti, famiglie e autorità, con l’omaggio al ricordo di Marco Degli Uomini, Tristano Vicario e Matteo Franzoso. Applauditissima la campionessa mondiale Lara Della Mea, accanto ad altri talenti della neve regionale con ambizioni olimpiche. Il presidente Maurizio Dunnhofer ha sottolineato il buon stato di salute del movimento, forte di oltre 5300 tesserati e 55 società. La festa ha confermato il ruolo centrale del Friuli Venezia Giulia negli sport invernali italiani, in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.