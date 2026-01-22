Accademia A&T 2000, premiati i cittadini virtuosi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Grande partecipazione e risultati significativi per Accademia A&T 2000, la piattaforma digitale educativa dedicata alla sostenibilità e all’economia circolare. Presentati oggi i dati del concorso “Coltiva la sostenibilità… e vinci”, che ha coinvolto centinaia di cittadini dei comuni serviti da A&T 2000, generando oltre 1,4 milioni di ecopunti attraverso buone pratiche di raccolta differenziata, prevenzione dei rifiuti e percorsi formativi online.

La piattaforma ha registrato 821 utenti iscritti e oltre 12.000 visualizzazioni di contenuti educativi, tra video, docufilm, quiz e giochi interattivi dedicati alle “3R”: riduzione, riuso e riciclo. Premiati tre cittadini virtuosi: un vincitore di una bicicletta elettrica e due vincitrici di smartphone ricondizionati, a conferma dell’attenzione del progetto alla mobilità sostenibile e al recupero dei dispositivi elettronici.

Accademia A&T 2000 guarda ora al futuro con l’avvio del progetto “Semi di Futuro”, un percorso biennale di educazione ambientale che porterà la sostenibilità nelle scuole, coinvolgendo 343 classi e oltre 5.700 studenti di ogni ordine e grado. Un’iniziativa che rafforza il legame tra cittadini, scuole e territorio, promuovendo un cambiamento concreto e condiviso verso una gestione responsabile dell’ambiente.