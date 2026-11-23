Centottantacinque milioni di euro in meno e oltre 17mila posti di accoglienza in bilico a partire da gennaio.
È questo lo scenario che preoccupa il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo in Italia. Una riduzione delle risorse che divide la politica anche a livello locale.
Per il consigliere regionale Roberto Novelli, la strada da seguire è quella di una riorganizzazione del sistema, puntando su una gestione più efficiente dei fondi destinati alle cooperative.
Di posizione opposta l’assessore del Comune di Udine Carlo Giacomello, secondo il quale la riduzione dei finanziamenti non risolve le criticità dell’accoglienza, ma rischia di trasferirne il peso direttamente sulle amministrazioni comunali.