Accordo Udine Mercati–Banco Alimentare: meno sprechi, più solida

E’ stato firmato nella sala riunioni del Mercato di Udine, l’accordo tra Udine Mercati e il Banco Alimentare, alla presenza del sindaco di Udine Pietro De Toni e del presidente della Camera di Commercio, Giovanni Da Pozzo. L’intesa rappresenta uno dei primi protocolli a livello nazionale che coinvolge un ente gestore di mercato ortofrutticolo, le aziende operanti al suo interno, la cooperativa di facchinaggio e il Banco Alimentare. L’obiettivo è ridurre lo spreco di cibo attraverso procedure conformi alla normativa vigente, in particolare alla legge Gadda, garantendo il recupero delle merci ancora in buone condizioni. Gli operatori del Banco Alimentare accederanno al mercato una o più volte alla settimana per ritirare i prodotti e destinarli alle associazioni caritative del territorio. Un progetto reso possibile anche dal sostegno della Fondazione Friuli, che ha contribuito all’acquisto di un mezzo refrigerato. Un passo importante, spiegano i promotori, per rafforzare il ruolo del territorio del Friuli Venezia Giulia e rispondere in modo concreto ai bisogni delle persone più fragili.