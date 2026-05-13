AFDS Zanon-Deganutti, 54 anni di dono: assemblea e premi ai benemeriti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nata il 27 aprile del 1971 all’Istituto Zanon di Udine, la sezione AFDS “Zanon-Deganutti” è stata la prima realtà italiana di donatori di sangue all’interno di una scuola superiore. Oggi conta circa 700 iscritti, oltre 500 donatori attivi, e solo nell’ultimo anno ha raccolto più di 350 donazioni di sangue e 168 di plasma. Venerdì 8 maggio, alla Cantina I Comelli di Nimis, si terrà l’assemblea annuale dei soci con la premiazione di oltre trenta benemeriti e la presenza delle autorità cittadine e scolastiche. La sezione, guidata dal presidente Pierluigi Venir, continua a coinvolgere i più giovani promuovendo la cultura del dono e della solidarietà nelle scuole del territorio.