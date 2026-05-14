GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Parte oggi a Lignano Sabbiadoro la Biker Fest International, che festeggia i suoi 40 anni con quattro giorni di eventi dedicati al mondo delle due ruote.Fino al 17 maggio attesi migliaia di appassionati per test ride, mototour, spettacoli e parate. Presenti i grandi marchi motociclistici internazionali, con la possibilità di provare le ultime novità del mercato anche elettrico.Spazio anche alla sicurezza stradale e ai giovani con corsi dedicati ai nuovi motociclisti e agli studenti delle scuole superiori.Tra gli appuntamenti più attesi le sfilate del sabato sera, il Distinguished Gentleman’s Ride e il debutto del Sisterhood Run, il primo motogiro interamente dedicato alle donne motocicliste nella storia della manifestazione.
Al via la Biker Fest International di Lignano
Fino al 17 maggio attesi migliaia di appassionati per test ride, mototour, spettacoli e parate
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