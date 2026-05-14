Al via la Biker Fest International di Lignano

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Parte oggi a Lignano Sabbiadoro la Biker Fest International, che festeggia i suoi 40 anni con quattro giorni di eventi dedicati al mondo delle due ruote.Fino al 17 maggio attesi migliaia di appassionati per test ride, mototour, spettacoli e parate. Presenti i grandi marchi motociclistici internazionali, con la possibilità di provare le ultime novità del mercato anche elettrico.Spazio anche alla sicurezza stradale e ai giovani con corsi dedicati ai nuovi motociclisti e agli studenti delle scuole superiori.Tra gli appuntamenti più attesi le sfilate del sabato sera, il Distinguished Gentleman’s Ride e il debutto del Sisterhood Run, il primo motogiro interamente dedicato alle donne motocicliste nella storia della manifestazione.