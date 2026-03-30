Allarme processionaria in Friuli: cani ustionati alle zampe, veterinari in allerta

In Friuli Venezia Giulia cresce l’allarme per la diffusione della processionaria, il pericoloso insetto che può causare gravi ustioni agli animali.

Diversi casi di cani feriti alle zampe e al muso sono stati segnalati nelle ultime settimane.

I veterinari invitano alla massima attenzione: il contatto con i peli urticanti può provocare dolore intenso, gonfiore e, nei casi più gravi, necrosi dei tessuti.

Il consiglio è di evitare le aree a rischio, soprattutto pinete e parchi, tenere i cani al guinzaglio e contattare subito un veterinario in caso di sintomi.