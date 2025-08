Allerta gialla per temporali in tutto il Friuli Venezia Giulia

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo di livello giallo per tutta la giornata di domani sabato 2 agosto. Si prevedono rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità, in particolare tra la pianura e la costa .Le condizioni meteo saranno influenzate da una depressione in arrivo dall’Europa centrale. La Protezione civile invita i Comuni e i cittadini alla massima attenzione, soprattutto nelle aree soggette a rischio frane, smottamenti e allagamenti. Particolare vigilanza viene raccomandata per le manifestazioni all’aperto e per le situazioni di possibile pericolo dovute a raffiche di vento.