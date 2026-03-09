All’ITS Academy di Udine consegnate 13 borse di studio Danieli e Benedetti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Cerimonia all’ITS Academy di Udine per la consegna di 13 borse di studio finanziate dalla Danieli e dalla Dottoressa Camilla Benedetti, assegnate agli studenti che si sono distinti per merito e risultati nel percorso formativo.

Tra gli studenti del 2° anno Fabio Ricci, Raffaele Sdrigotti, Christian Olivo, Alessio Malisan, hanno ricevuto la borsa assegnata da Danieli e Brieda Andrea, Alessandro Menis, Amar Besic hanno ricevuto la borsa assegnata da Camilla Benedetti.

Gli ex studenti, diplomati nel 2025 hanno ricevuto la borsa di studio assegnata da Danieli Enrico Passon, Daniele Sclauzero e Andrea Battistella, mentre hanno ricevuto la borsa di studio assegnata da Camilla Benedetti Manuel Massari, Nicolò Rizzo, Michele Bucovaz.