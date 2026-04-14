Alloggi Ater: le famiglie scelgono se rientrare a San Domenico

Si è svolta nella serata di lunedì 13 aprile, alla Parrocchia di San Domenico, la riunione del Consiglio di Quartiere Partecipato “Cormôr – San Domenico – Villaggio del Sole – Rizzi – San Rocco”, dedicata in particolare all’aggiornamento sul rientro delle famiglie nei nuovi alloggi realizzati nell’area di San Domenico.

All’incontro hanno preso parte l’assessore alle politiche abitative per l’edilizia sociale Andrea Zini, l’assessore al Sociale Carlo Giacomello, l’assessora al Patrimonio Gea Arcella e il direttore di Ater Udine, ingegner Lorenzo Puzzi, che hanno illustrato ai residenti lo stato di avanzamento delle operazioni e i prossimi passaggi previsti per l’assegnazione definitiva degli appartamenti.

Al centro della riunione il percorso che riguarda 56 nuclei familiari, temporaneamente trasferiti durante i lavori, e oggi coinvolti nella fase di rientro negli alloggi di nuova realizzazione. Si tratta di due distinti interventi residenziali a San Domenico: un primo lotto realizzato direttamente da Ater, che comprende 39 abitazioni, e un secondo lotto realizzato dal Comune di Udine nell’ambito del programma Pinqua, grazie a un investimento complessivo di 20 milioni di euro, per un totale di 72 abitazioni. Per questo secondo intervento, tutte le unità saranno indicativamente collaudate e assegnabili entro l’autunno.

Nel corso dell’incontro è stato spiegato che Ater Udine, soggetto che gestisce gli appartamenti di edilizia sovvenzionata, compresi anche quelli realizzati nell’ambito del Pinqua, nei prossimi giorni contatterà le famiglie interessate. A ciascun nucleo sarà data la possibilità di esprimere la propria preferenza, esercitando eventualmente il proprio diritto di rientro in quartiere.

Le famiglie potranno infatti scegliere liberamente se rimanere nell’abitazione temporanea assegnata durante il periodo dei lavori oppure se rientrare in uno dei nuovi alloggi realizzati a San Domenico, nei due lotti oggi in fase di completamento o prossimi all’assegnazione. Una volta raccolte tutte le preferenze, Ater procederà a stilare la graduatoria e, dopo l’aggiornamento della situazione familiare attuale, con le assegnazioni definitive.

“Questo incontro rappresenta un passaggio importante non soltanto dal punto di vista operativo, ma anche sul piano del rapporto con il quartiere e con le famiglie coinvolte. In passato, su una vicenda così delicata, è mancato quel dialogo diretto e costante che invece riteniamo indispensabile quando si parla della vita e delle casa delle persone. Come amministrazione abbiamo voluto accompagnare passo dopo passo il percorso di rigenerazione urbana del quartiere e do rientro nei nuovi alloggi delle famiglie. Nei prossimi mesi questo quartiere cambierà completamente faccia e avrà una nuova vita, grazie a un grande investimento pubblico e a un lavoro che sta procedendo secondo i tempi previsti. Per questo desidero anche ringraziare sinceramente le famiglie per la pazienza e la collaborazione dimostrate in questi mesi di lavori, ormai in fase di conclusione”, dichiara l’Assessore alle politiche abitative per l’edilizia sociale Andrea Zini.