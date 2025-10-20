Ambiente, Pordenone ai vertici: “Risultato ottenuto anche grazie ai cittadini”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sul risultato di Pordenone nel Rapporto Ecosistema Urbano arrivano le parole dell’assessore all’Ambiente Mattia Tirelli. “È un risultato che fa piacere e inorgoglisce – afferma – ottenuto grazie alle politiche delle amministrazioni che si sono succedute nel tempo, grazie al senso civico e – talvolta – anche al grado di sopportazione dei pordenonesi, che sono consapevoli di vivere in una città al top per qualità della vita e qualità ambientale”.

Sulla stessa linea il sindaco Basso “In questi primi mesi di mandato – spiega – abbiamo già mostrato le nostre intenzioni implementando ulteriormente gli investimenti in quella che è la macro area dell’ambiente. Ci dimostriamo un’Amministrazione che non si limita ai proclami, ma recupera fondi e li spende per garantire alle giovani generazioni un futuro sostenibile”