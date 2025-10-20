GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sul risultato di Pordenone nel Rapporto Ecosistema Urbano arrivano le parole dell’assessore all’Ambiente Mattia Tirelli. “È un risultato che fa piacere e inorgoglisce – afferma – ottenuto grazie alle politiche delle amministrazioni che si sono succedute nel tempo, grazie al senso civico e – talvolta – anche al grado di sopportazione dei pordenonesi, che sono consapevoli di vivere in una città al top per qualità della vita e qualità ambientale”.
Sulla stessa linea il sindaco Basso “In questi primi mesi di mandato – spiega – abbiamo già mostrato le nostre intenzioni implementando ulteriormente gli investimenti in quella che è la macro area dell’ambiente. Ci dimostriamo un’Amministrazione che non si limita ai proclami, ma recupera fondi e li spende per garantire alle giovani generazioni un futuro sostenibile”
Ambiente, Pordenone ai vertici: “Risultato ottenuto anche grazie ai cittadini”
