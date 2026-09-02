Amirante: “Investiti 2,55 milioni per strade Terzo d’Aquileia”

La Regione FVG ha investito 2 milioni e 550 mila euro per riqualificare due importanti arterie di Terzo di Aquileia, intervenendo sui tratti maggiormente deteriorati per aumentare la sicurezza della circolazione e garantire una maggiore durata delle pavimentazioni. Lo ha annunciato l’assessore alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante nel corso dell’inaugurazione dei lavori sulla Strada regionale UD8 “Aquileiense e sulla Strada regionale UD81 “del Salmastro”, realizzati dall’Ente di decentramento regionale di Udine. “Nei tratti interessati dagli interventi migliorativi la vita utile stimata passa da circa nove a oltre ventitré anni” ha continuato Amirante, spiegando che: “I lavori sono stati definiti sulla base delle caratteristiche geotecniche delle strade e dei terreni. Sulla Strada regionale UD 8 è stata utilizzata una pavimentazione flessibile con geogriglia di rinforzo, mentre sulla Strada regionale UD 81, nei tratti più critici, sono state adottate soluzioni semirigide ad alte prestazioni. Sono state realizzate anche opere di protezione nei punti maggiormente esposti all’azione dell’acqua. “Grazie alle economie di gara e alla collaborazione tra Regione, Edr e Comune di Terzo di Aquileia abbiamo potuto estendere i lavori anche alla strada comunale di collegamento tra le due regionali, mantenendo invariato il quadro economico complessivo”, ha concluso l’assessore.