Ampezzo, giovani portieri crescono con Renzo Di Justo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In Carnia, ad Ampezzo, il ruolo del portiere si insegna con passione ed esperienza. A farlo, da anni, è Renzo Di Justo ex allenatore dei portieri del Portogruaro e Triestina calcio, protagonista per decenni sui campi di tutto il Friuli Venezia Giulia. Al suo fianco, uno staff di tecnici qualificati che affianca decine di giovani atleti, dai più piccoli agli adolescenti, in due settimane di lavoro tecnico e umano. Tuffi, prese, uscite, ma anche disciplina e concentrazione: elementi fondamentali per chi vuole diventare un numero uno.

Ma questa edizione del camp arriva anche in un momento di cambiamento per lui: appena conclusa l’esperienza a Portogruaro, dove ha lavorato con serietà e professionalità, non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dalla società.