Anche Lignano si prepara ad accogliere i trofei UEFA

Martedì 12 agosto sarà inaugurato in piazza Liberta, a Udine, l’UEFA Fan Festival, dove, assieme a testimonial, tifosi ed appassionati di calcio, sono attesi anche i tre trofei UEFA, Champions League, Europa League e Supercoppa, che nelle recenti settimane hanno toccato numerose località della regione.

Domani e domenica sarà la volta di Lignano, già da oggi addobbata con manifesti e gonfiabili brandizzati per accogliere con la giusta atmosfera il truck mobile che porterà in riva all’Adriatico le tre Coppe Europee più importanti.

Sabato appuntamento a Sabbiadoro, lungo viale Gorizia, domenica a Pineta in piazza Marcello D’Olivo. In entrambe le giornate l’evento sarà attivo dalle 10 alle 12, e dalle 17 alle 22.