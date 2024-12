Anche Spilimbergo nei Borghi più belli d’Italia

Dopo Cividale del Friuli anche Spilimbergo entra a far parte dei Borghi più belli d’Italia. L’ingresso è stato deliberato nell’ultimo direttivo nazionale dell’Associazione Borghi più belli d’Italia. Nel 2025 saranno 15 i borghi che rappresenteranno la nostra regione nel sodalizio che raggruppa 373 realtà a livello nazionale. In Friuli Venezia Giulia i Comuni che si possono fregiare del titolo, oltre ai due nuovi ammessi, sono: Clauiano per Trivignano Udinese, Cordovado, Fagagna, Gradisca d’Isonzo, Palmanova, Poffabro per Frisanco, Polcenigo, Sappada, Sesto al Reghena, Strassoldo, Toppo per Travesio, Valvasone per Valvasone Arzene e Venzone.