ANCI Friuli Venezia Giulia entra tra i fondatori della Comunità Energetica Rinnovabile Regionale. La decisione è stata approvata oggi dall’Assemblea dei Comuni, riunita a Udine alla presenza dell’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti.
La Fondazione, promossa dalla Regione, punta a favorire la produzione e la condivisione di energia rinnovabile, contenendo i costi per enti locali e cittadini.
«Con l’adesione alla CER regionale, ANCI FVG porta nella nuova Fondazione la voce dei 215 Comuni del Friuli Venezia Giulia. Vogliamo sostenere le comunità energetiche già attive e aiutare i Comuni a crearne di nuove», dichiara il presidente Dorino Favot.
ANCI FVG parteciperà come Fondatore finanziatore, con un conferimento di 10mila euro. L’Assemblea ha autorizzato Favot a sottoscrivere atto costitutivo e statuto.
«ANCI è un partner strategico della Regione perché rappresenta le esigenze dei Comuni. La sua partecipazione alla CER rafforza il lavoro comune per ridurre nel tempo la spesa energetica degli enti locali», afferma Roberti.
Il confronto ha riguardato anche il rinnovo del contratto del Comparto Unico e le misure della prossima Legge di Stabilità regionale.
«Rinnovo del Comparto Unico e caro bollette pesano sui bilanci comunali. Auspichiamo che il sostegno regionale consenta di garantire i servizi senza aumentare l’addizionale IRPEF o le tariffe», sottolinea Favot.
«Abbiamo messo a disposizione 20 milioni di euro aggiuntivi per fronteggiare il caro energia e l’aumento dei costi dei servizi. Le comunità energetiche aiuteranno a contenere la spesa nel tempo, evitando che i rincari ricadano sui cittadini», aggiunge Roberti.
Nel corso dell’Assemblea, COMPA FVG ha presentato le proposte formative dell’Academy degli Amministratori per il 2027, avviando la raccolta di adesioni al gruppo promotore. Spazio infine alle comunicazioni del presidente sulle attività associative e alla partecipazione della delegazione regionale alla 43ª Assemblea nazionale ANCI, a Verona dal 25 al 27 novembre.