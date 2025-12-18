GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Andrea Maroè è il nuovo Vecchio Venerando del Pignarùl di Coja e raccoglie il testimone da Giordano Marsilio. Sarà lui il 6 gennaio a leggere gli auspici per l’anno nuovo, interpretando la direzione del fumo della pira.

L’annuncio è arrivato oggi a Udine durante la presentazione dell’Epifania friulana di Tarcento, occasione in cui sono stati svelati anche i vincitori dell’edizione 2026 del 71° Premio Epifania: il giornalista Tommaso Cerno e la Protezione Civile regionale.

Un premio che, come ha spiegato l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, rappresenta un omaggio all’identità friulana, ai valori e alla capacità di riscatto di una comunità segnata dal terremoto del 1976.

La scelta di premiare la Protezione Civile regionale assume un significato particolare nel cinquantesimo anniversario del sisma, come segno di riconoscenza verso i volontari. A Tommaso Cerno il riconoscimento per la competenza e la professionalità con cui interpreta il “modello Friuli” anche a livello nazionale.