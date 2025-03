Angelo Floramo e Paolo Patui dialogano a Gemona su L’utopia necessaria

Angelo Floramo e Paolo Patui saranno protagonisti a Gemona di un dialogo a due dal titolo ‘L’utopia necessaria’, una produzione di Bottega Errante. L’appuntamento è per venerdì 14 marzo alle 20.30 Ai Priori.

E proprio nei tempi in cui pare impellente l’urgenza di risolvere problemi e bisogni quotidiani, concreti, estremamente pragmatici che risulta più evidente e fondamentale l’esistenza del sogno e dell’utopia. Utopia è un termine inventato da Tommaso Moro che oggi ha purtroppo assunto un significato quasi esclusivamente negativo. Eppure proprio il senso dell’impossibile ha dato significato alla storia dell’umanità. Il desiderio di una società giusta e equa ha pervaso, pervade e pervaderà la storia, nel tentativo di creare quella città ideale che di certo non esiste e probabilmente mai esisterà. Ma senza quel desiderio di giustizia lasceremmo allo sbando gli esseri umani in balia della legge del più forte, del più cattivo, del più crudele o del più ricco. L’Utopia è necessaria perché mantiene in vita una inclinazione al bene piuttosto che al male. Su questi temi vari ed errabondi dialogheranno Angelo Floramo e Paolo Patui improvvisando, leggendo libri, raccontando storie, citando titoli, autori, liriche, canzoni e quanto altro ci potrà essere di sorprendente e impensabile.

Per assistere all’incontro è consigliata la prenotazione, chiamando il numero 349-6926390. Ai Priori si trova a Gemona, in via Via Cjamparis 110.