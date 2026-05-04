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“Anime di Piombo” a Rivignano Teor, teatro e memoria per i giovani

Spettacolo dedicato agli anni del terrorismo e alla figura del carabiniere Enea Codotto. In platea anche numerosi studenti
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

Un teatro per riflettere, ricordare e trasmettere valori civili alle nuove generazioni.

All’Auditorium comunale di Rivignano Teor è andato in scena lo spettacolo “Anime di Piombo”, promosso dall’Associazione nazionale Carabinieri – sezione di Latisana – in collaborazione con il Comune.

L’iniziativa è stata dedicata alla memoria dell’appuntato dei carabinieri Enea Codotto, ucciso nel 1981 durante uno scontro a fuoco, e ha offerto un momento di approfondimento su una delle pagine più complesse della storia italiana.

Lo spettacolo, firmato da Andrea Regeni e Sandra Cosatto con la collaborazione di Paola Bonesi, ripercorre le vicende legate al terrorismo tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli Ottanta, i cosiddetti anni di piombo.

In platea numerosi studenti delle scuole secondarie di primo grado di Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella e Rivignano Teor, coinvolti in un percorso di memoria e consapevolezza.

Tra i presenti il vicepresidente della Regione Mario Anzil, il comandante della Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia, generale di brigata Gabriele Vitagliano, il presidente della sezione Anc di Latisana Giovanni Doretto, la dirigente scolastica Renata Ferrarese e il sindaco di Rivignano Teor Fabrizio Mattiussi.

Editoriale il Friuli s.r.l.

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