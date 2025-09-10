Musica e poesia anticipano il “Festival della Città ideale”

Mancano pochi giorni al Festival della Città ideale, inserito nel programma della rassegna “dialoghi” organizzata dall’associazione Culturaglobale, che si terrà a Palmanova dal 25 al 28 settembre 2025. A fare da preludio saranno tre iniziative in programma nei prossimi giorni.

Giovedì 11 settembre, alle 18.30 nella Chiesa di Santa Apollonia a Cormòns, il poeta Enzo Martines presenterà la plaquette Sulle fronde, che raccoglie alcune delle sue opere più significative. Con lui, la regista e attrice Rita Maffei e il fisarmonicista jazz Gianpaolo Mrach. L’apertura sarà affidata a Lis Tarlupulis, che proporranno Il cantico delle creature nell’800° anniversario.

L’iniziativa è realizzata da Culturaglobale con la collaborazione degli Amis Mont Quarine e dell’Associazione Judrio. Seguirà un brindisi augurale.

I successivi appuntamenti si terranno entrambi nella loggia della Gran Guardia di Palmanova:

venerdì 12 settembre, ore 18.30, il Farra ChitarrEnsemble proporrà il concerto Corde d’Estate. Ciak, si suona! dai classici del passato alle colonne sonore, in collaborazione con l’Associazione Musicale e Culturale di Farra d’Isonzo.

Domenica 14 settembre, ore 19.30, il Concerto jazz della Gone with the swing Big Band, diretta dal M° Raoul Nadalutti, farà rivivere le atmosfere delle orchestre americane degli anni ’30 e ’40. Il gruppo, nato a Cormòns nel 1993, è una delle realtà storiche del territorio.