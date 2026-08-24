Appello animalisti contro caccia sulla montagna ferita dai roghi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dagli incendi alla siccità, fino all’imminente stagione venatoria.

Le associazioni animaliste e ambientaliste del Friuli Venezia Giulia chiedono alla Regione di fermare la caccia nelle aree colpite dai roghi e di valutare una moratoria per l’intero territorio montano.

La lettera è indirizzata dal Presidente della Regione Fedriga, al Presidente del Consiglio Regionale Mauro Bordin, all’assessore regionale alle Risorse Agroalimentari e Forestali Stefano Zannier e al Presidente della IV Commissione Consiliare Permanente.

Dopo settimane di caldo, carenza d’acqua e incendi, in particolare in Carnia e sul Monte Amariana, gli animali sopravvissuti – sottolineano le associazioni – sarebbero debilitati, disorientati e costretti a concentrarsi nelle poche zone rimaste intatte.

Da qui l’appello al presidente della Regione Massimiliano Fedriga: garantire il rispetto dei divieti previsti nelle aree boschive percorse dal fuoco e rinviare cautelativamente l’apertura della caccia in montagna.

Le associazioni chiedono inoltre un parere tecnico-scientifico urgente all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per verificare consistenza e stato di salute della fauna selvatica prima di ogni decisione sulla stagione venatoria.

La Regione interpellata in merito da Telefriuli, non replica.