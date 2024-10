Aquileia ospita il nuovo raduno dei Bassotti

Sfilate, passeggiate e raduni in regione ma anche in veneto. L’Associazione Bassotti FVG ritorna ad organizzare l’evento “BassoTiamo”, dopo gli eventi di Conegliano, Arta Terme, Udine, Tolmezzo, Palmanova e Cividale questa volta ad Aquileia. Si tratta di un Bass-Run per aiutare i bassotti in difficoltà. I proventi raccolti infatti andranno all’associazione “Bassotti e poi Più” che si prende cura dei bassotti disabili, malati e di trovare nuove case a quelli abbandonati. Chi vive con un bassotto sa bene che non si tratta di un cane come tutti gli altri: il suo carattere è speciale, ha una personalità eccezionale, fuori dal comune, esuberante. l’Associazione Bassotti FVG nasce per aiutare i cani in difficoltà e per ritrovare tutti gli appassionati di questa razza anche attraverso i social, nella pagine facebook e instragram Bassotti FVG. GUARDA IL VIDEO