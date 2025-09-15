“Art and Food”, a Pordenone dal 3 al 5 ottobre cibo e cultura si fondono

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il Friuli occidentale “capitale del gusto” con il festival Pordenone Art and food torna l’appuntamento che declina sapori e saperi della tavola con stile ed eleganza, esplorando curiosità e tradizioni legate alle “fermentazioni”. Dal 3 al 5 ottobre un ricco programma con una trentina di chef, sommelier, panificatori e artigiani del gusto impegnati nei vari percorsi del festival: madrina d’eccezione sarà Ellen Hidding.

Spazio anche ai Laboratori, per bambini e adulti eventi d’arte, cultura e turismo alla scoperta della “Città che sorprende”