Artegna e Buja: nuovi spazi per comunità e famiglie, tra storia e futuro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ad Artegna è stato inaugurato il parco pubblico tra via Villa e via Menis, completamente rigenerato grazie a un finanziamento regionale di 80mila euro, con il recupero della ghiacciaia settecentesca, nuovi percorsi, illuminazione e aree attrezzate. Un progetto nato dalla visione del Consiglio comunale dei ragazzi, che – ha ricordato l’assessore Barbara Zilli – restituisce alla comunità “un luogo dove storia e natura si incontrano”. A Buja, invece, è stato aperto il nuovo nido d’infanzia Piccole Impronte, realizzato con fondi PNRR e contributi regionali per oltre due milioni di euro. Una struttura sostenibile, accogliente e pensata per 44 bambini. Zilli ha sottolineato come il nido rappresenti “un investimento sul futuro e un segno di fiducia nelle famiglie”, inserendosi nel percorso regionale che sostiene infanzia e servizi educativi.