Si vede una luce in fondo al tunnel per l'Asp Daniele Moro di Codroipo, in difficoltà finanziere e giunta al terzo anno di commissariamento. Nonostante un debito di circa 6 milioni che permane, il bilancio del 2024 è stata chiuso con un utile di 800 mila euro. Oggi sono stati illustrati i dati e gli scenari futuri.