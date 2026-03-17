Aurora rinasce: servizi, spazi e comunità al centro della trasformazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Prosegue il calendario delle visite nei quartieri cittadine da parte del sindaco di Udine Alberto Felice De Toni e della giunta comunale. Oggi l’Amministrazione ha fatto tappa nel quartiere Aurora, una delle aree più popolose della città e interessata da numerose opere di riqualificazione urbana e miglioramento dei servizi. La visita del primo cittadino, accompagnato dall’Assessora ai quartieri Rosi Toffano, e dagli assessori Facchini, Pirone, Zini, Meloni, Arcella e Dazzan, è iniziata al PIG di viale Forze Armate ed è proseguita con un sopralluogo nel quartiere tra attività economiche, scuole e impianti sportivi. Dopo il passaggio al complesso scolastico VI e al campo di rugby con i vicini spazi di aggregazione, la delegazione ha visitato anche l’area dell’ex scuola Friz, destinata a ospitare la futura Casa di Quartiere, per poi concludere il pomeriggio all’ex Caserma Osoppo con l’incontro del Consiglio di Quartiere Partecipato.

Le opere e le prossime novità del quartiere

Nel corso dell’incontro, oltre ai temi sollevati dai cittadini che hanno partecipato tra cui illuminazione notturna e i prossimi step delle riqualificazioni in atto, l’Amministrazione ha illustrato il quadro degli interventi in corso e di quelli già realizzati nel quartiere Aurora, delineando una strategia che punta a rafforzare servizi, spazi di aggregazione, mobilità e qualità dell’abitare.

La casa di quartiere

Tra le opere più rilevanti, la Casa di Quartiere, la cui costruzione è prevista nell’area dell’ex scuola Friz, in via Gastone Valente, alle spalle del campo da rugby: un’opera da 4 milioni di euro che porterà nel quartiere nuove sale polifunzionali, spazi per le associazioni e servizi sociali, con progetto esecutivo atteso nel 2026, avvio dei lavori nel 2027 e conclusione entro il 2028. Si tratta di un investimento specifico che l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco De Toni ha voluto operare nel quartiere, che regalerà alla zona il primo verso spazio pubblico di comunità della storia di Udine.

L’ammodernamento dei campi sportivi

Grande attenzione è stata dedicata anche agli impianti sportivi. Il campo sportivo di via Valente sarà interessato da un importante intervento di ampliamento e riqualificazione, con la realizzazione di un nuovo campo di allenamento illuminato e di una struttura polifunzionale destinata sia a uffici sia ad area per il “terzo tempo”, per un investimento di 735 mila euro con prossima consegna dei lavori, già affidati alla ditta vincitrice dell’appalto. Sempre sul fronte sportivo, è quasi giunto al termine l’intervento di ampliamento del campo da rugby, che prevede nuovi spazi, una palestra, aree amministrative, magazzini, nuovi percorsi pedonali e opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Un’opera quella di viale XXV aprile, che conta un investimento di mezzo milione di euro. Due fondamentali interventi, che insieme, rafforzeranno notevolmente lo sport del quartiere.

L’ex caserma Osoppo

Sempre nell’ambito del quartiere, trova notevole spazio il nuovo sviluppo dell’ex Caserma Osoppo, con 76 appartamenti di housing sociale e nuovi spazi destinati a servizi, cultura e sport. Un vero e proprio nuovo quartiere della città situato tra via Brigata Re e i confini del quartiere Aurora, che dagli spazi abbandonati dell’ex caserma, grazie al progetto Experimental Cities e ai fondi Pnrr, vede oggi sorgere nuovi alloggi, una importante infrastruttura sportiva, spazi culturali, aree verdi e un nuovo polo dell’infanzia 0-6 di prossima inaugurazione.

La differenziata smart

Il quartiere Aurora sarà uno dei maggiormente coinvolti nella rivoluzione della raccolta rifiuti inaugurata dall’amministrazione De Toni. Sul fronte ambientale e della gestione dei rifiuti urbani, infatti, dall’estate 2026 anche in questa zona entrerà in funzione il modello di raccolta differenziata smart con cassonetti intelligenti, che supera il sistema porta a porta e consente conferimenti più flessibili, senza rinunciare a elevati standard di raccolta differenziata. Incluso il quartiere e tutte le aree dove è già attiva o sarà attivata questa novità, in totale saranno 15 mila i cittadini interessati.

Gli interventi nelle scuole, il ritorno dell’intrattenimento estivo, la viabilità con la nuova linea 12, il presidio di Polizia Locale e le tante iniziative già realizzate

Accanto ai cantieri aperti e alle progettualità in via di sviluppo, durante l’incontro sono state ripercorse anche alcune opere già realizzate, che stanno contribuendo a migliorare la vivibilità del quartiere. Tra queste, gli interventi alla scuola media Bellavitis, con la sostituzione degli infissi grazie ai fondi PNRR e la riattivazione della mensa scolastica nell’ottobre 2023; il rafforzamento delle attività del PIG, che ha ampliato la propria offerta e aumentato la partecipazione dei giovani; il ritorno del cinema all’aperto per bambini e famiglie e degli spettacoli di burattini nel calendario di UdinEstate; il nuovi orti urbani accessibili, inaugurati nel 2025 e pensati per promuovere inclusione e socialità; la nuova sede della Polizia Locale in viale Forze Armate, presidio di prossimità a servizio del territorio.

Sono state annunciati anche alcuni interventi sulla mobilità e l’accessibilità, con la sistemazione delle ciclabili di via Divisione Garibaldi Osoppo e viale Virginia Tonelli prevista nel 2026 e con l’inserimento del quartiere Aurora nel PEBA, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, che ha già consentito di mappare le criticità da affrontare nei prossimi anni. Tra gli interventi viari futuri, sono state ricordate anche le asfaltature di via Bariglaria, via Liguria e via Emilia, in programma nel 2027 nelle aree limitrofe al quartiere. Infine, l’attivazione della nuova linea bus 12, che ha migliorato i collegamenti tra il quartiere e l’ospedale di Udine con una linea diretta.

“Queste visite nei quartieri – ha dichiarato il sindaco Alberto Felice De Toni – sono per noi un momento fondamentale di confronto sul campo. Quello a est della città è un quartiere popoloso, dinamico, ricco di associazioni, famiglie e giovani, ma è anche un quartiere che ha sempre chiesto attenzione. Come Amministrazione abbiamo accolto questa richiesta con investimenti mirati: nel quartiere Aurora sorgerà la prima casa di quartiere, qui è tornato l’intrattenimento estivo dopo anni di nulla, nei prossimi mesi cambieremo una raccolta rifiuti che creava disagi ai residenti, all’ex Caserma Osoppo sorgerà un vero e proprio nuovo quartiere, abbiamo rafforzato la sicurezza aprendo il presidio di quartiere della Polizia Locale. Abbiamo portato avanti un impegno tangibile nell’interesse del territorio e delle persone, l’interazione però rimane fondamentale per costruire una città sempre più vicina alla comunità. Udine cresce quando ogni quartiere viene considerato parte centrale del suo sviluppo, e il quartiere Aurora è finalmente dentro questo percorso”.