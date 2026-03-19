Automobilisti su costo del diesel: pieno impossibile e portafogli svuotati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In attesa della riduzione delle accise per 25 centesimi al litro che farà scendere il prezzo del diesel sotto un euro 1 e 90 centesimi, per molti automobilisti fare rifornimento è diventato un vero salasso e qualcuno inizia anche a pensare a cambiare abitudini per risparmiare sul pieno.“Questo non è il pieno di diesel – qualcuno dice – è lo svuotamento del mio portafoglio!”. E c’è chi, come i proprietari di camper, è costretto a cambiare abitudini: se i prezzi non scenderanno, viaggi ridotti al minimo o mezzi destinati a restare fermi.