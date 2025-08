Bandiera Blu a Lignano per il mare “eccellente”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Lignano Sabbiadoro ha ricevuto per la 36esima volta la Bandiera Blu, un riconoscimento che non premia solo la qualità dell’acqua ma anche la spiaggia e i porti turistici del comprensorio. Il riconoscimento è stato assegnato dalla Fondazione per l’Educazione Ambientale in base al superamento di diversi requisiti. Tra i parametri considerati per l’ottenimento del vessillo ci sono infatti la sostenibilità turistica, la viabilità, la presenza di piste ciclabili, la cura dell’ambiente e la qualità naturalistica del territorio. Per quanto riguarda la balneazione, inoltre, l’Arpa ha confermato come il mare della località balneare friulana sia risultata “eccellente”, meritandosi il massimo punteggio. Si tratta di una valutazione ponderata, frutto di un monitoraggio continuo svolta per analizzare l’eventuale presenza di colture batteriche.

La consegna del simbolo più ambito dai lidi turistici è avvenuta questa mattina alla presenza degli operatori della spiaggia e delle marine premiate, tra queste il Porto Turistico Marina Uno, Marina Punta Verde, Marina Punta Faro Resort e Darsena Porto Vecchio per Lignano Sabbiadoro e Marina Resort Punta Gabbiani, Darsena Aprilia Marittima e Marina Capo Nord per Aprilia Marittima. Proprio riferendosi a queste marine, il sindaco Laura Giorgi le ha definite “un braccio fondamentale per lo sviluppo dell’economia turistica del territorio”.