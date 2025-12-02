Bando commercio, è polemica: FdI attacca il Comune, Caufin “scelta tecnica”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Diventa acceso il confronto sul bando del Comune di Udine per il rilancio economico. Fratelli d’Italia contesta l’esclusione di diversi quartieri e parla di una scelta politica che penalizza imprese e nuove aperture. Il manager del Commercio Caufin replica che la selezione delle aree è frutto di valutazioni tecniche e indicatori socio-economici. Sul tema interviene anche il Pd: Buset e Cainero definiscono “strumentali” le accuse di FdI, ricordando che il bando è stato presentato e condiviso con categorie e investitori, senza obiezioni. FdI annuncia un’interrogazione.