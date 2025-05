Bearzi in Festa per l’85° Anniversario e la Solennità di Maria Ausiliatrice

Maggio si conferma un mese di profonda gioia e tradizione per la grande famiglia salesiana del Bearzi, che quest’anno celebra con particolare emozione l’85° anniversario della sua fondazione, in concomitanza con la festività di Maria Ausiliatrice. Il Bearzi è lieto di invitare l’intera comunità a condividere questi momenti speciali, riconoscendo in ognuno un tassello fondamentale di questa lunga e significativa storia educativa e spirituale. Due giornate ricche di appuntamenti sono state curate nei minimi dettagli per celebrare insieme questo importante traguardo:

Sabato 24 Maggio:

Ore 16:30, Sala Zampolo: Un’occasione di riflessione e approfondimento con la conferenza “ Frontiere educative “, che vedrà la partecipazione di figure di spicco del mondo salesiano: Don Otello Bisetto e Don Lorenzo Piola sdb .

Un’occasione di riflessione e approfondimento con la conferenza “ “, che vedrà la partecipazione di figure di spicco del mondo salesiano: e . Ore 18:30, Chiesa del Bearzi: Un momento di raccoglimento e preghiera con la Solenne Santa Messa .

Un momento di raccoglimento e preghiera con la . Ore 19:30, Spazi esterni del Bearzi: La festa proseguirà con una conviviale cena e una serata all’insegna dell’allegria, animata da uno stand gastronomico con deliziose proposte, divertenti gonfiabili per i più piccoli e l’irresistibile energia della musica live dei “triopatic+”.

Domenica 25 Maggio:

Ore 10:30, Quartiere del Bearzi: Appuntamento con la decima edizione di “ Star bene insieme “, la tradizionale camminata/corsa aperta a tutti, un’occasione per vivere il quartiere all’insegna del benessere e della convivialità.

Appuntamento con la decima edizione di “ “, la tradizionale aperta a tutti, un’occasione per vivere il quartiere all’insegna del benessere e della convivialità. Ore 12:30, Spazi esterni del Bearzi: Un gustoso pranzo comunitario attenderà i partecipanti, con stand gastronomico, un’ampia area gonfiabili per il divertimento dei bambini e tanti giochi per tutte le età.

Il Bearzi invita calorosamente tutti gli interessati a partecipare a questi momenti unici di celebrazione, condivisione e gioia. È possibile iscriversi alle diverse iniziative e coinvolgere amici, familiari e colleghi per rendere questa festa ancora più memorabile.