Bertiolo celebra il vino friulano: al via la 77ª Festa regionale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È stata inaugurata a Bertiolo la 77ª Festa regionale del vino friulano, storico appuntamento dedicato alla vitivinicoltura del Friuli Venezia Giulia.

La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Risorgive Medio Friuli insieme al Comune, ospita anche la 43ª Mostra concorso vini “Bertiûl tal Friûl”, con la premiazione delle aziende partecipanti.

All’apertura è intervenuto l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier, che ha ricordato il valore identitario del vino per il territorio e il peso strategico del comparto, che in regione conta circa 31mila ettari di vigneti.

La festa proseguirà nelle prossime settimane con degustazioni, incontri e appuntamenti dedicati alle eccellenze enogastronomiche del territorio.