Territorio

Bestemmia davanti alla chiesa, Daspo a Monfalcone

L'uomo è stato anche sanzionato
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Ubriaco, un 40enne, sotto l’influenza dell’alcol, ha bestemmiato nei confronti del parroco di un fedele davanti al piazzale della chiesa della Marcelliana, a Monfalcone, al termine della messa. L’uomo, oltre ad essere stato sanzionato amministrativamente dai carabinieri, è stato raggiunto dal Daspo urbano che non gli ha permesso di avvicinarsi, per 48 ore, alle aree centrali della cittadina. Stessa sorte per una 50enne che, in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuto all’abuso di bevande alcoliche, disturbava in modo aggressivo i passanti nel cuore di Monfalcone

