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Biennale di Venezia, Syncretika nel Padiglione della Guinea

Un progetto internazionale che porta anche il Friuli Venezia Giulia alla 61ª Biennale d’Arte di Venezia
Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

Un progetto internazionale che porta anche il Friuli Venezia Giulia alla 61ª Biennale d’Arte di Venezia.

La Fondazione Syncretika è tra i protagonisti dell’iniziativa che vede Carlo Stragapede, direttore artistico della Fondazione, nominato curatore del Padiglione della Repubblica di Guinea.

Il progetto, presentato nella sede della Regione Friuli Venezia Giulia, coinvolge anche gli artisti Adriano Piu, Maurizio Valdemarin e Marco Ciani e punta a rafforzare il dialogo culturale e artistico a livello internazionale.

La partecipazione alla Biennale rappresenta un nuovo traguardo per la Fondazione Syncretika e un’occasione per valorizzare il ruolo dell’arte contemporanea come strumento di connessione tra culture.

Editoriale il Friuli s.r.l.

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