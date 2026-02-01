Biker Fest International, 40 anni di motori dal 14 maggio a Lignano Sabbiadoro

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dal 14 al 17 maggio 2026 Lignano Sabbiadoro ospiterà un’edizione speciale della Biker Fest International, pronta a festeggiare i suoi primi quarant’anni.
Dopo il successo dell’ultima edizione, con oltre 265 mila presenze, l’evento si conferma il più grande motoraduno d’Europa e tra i primi al mondo.
Nata nel 1987, la manifestazione ha saputo evolversi mantenendo forti le sue radici custom, con il Custom Bike Show come cuore pulsante e tappa italiana dell’AMD World Championship.
Accanto alla musica rock tornano le grandi aree tematiche: demo ride ufficiali delle case motociclistiche, mobilità sostenibile, off road, mercato e raduni dedicati a moto e auto americane.
Tra le novità del quarantesimo anniversario, la Sisterhood Run per motocicliste, la Customizer’s Parade e nuovi tour alla scoperta del Friuli-Venezia Giulia. Un compleanno che promette spettacolo e passione a due ruote.