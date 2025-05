Bikerf Fest 2025 al via, evento da record sabato su Telefriuli

È uno dei motoraduni più grandi d’Europa e da oggi torna a Lignano Sabbiadoro per la sua 39esima edizione: il Biker Fest International accende i motori e punta a superare il record dei 240mila appassionati registrato lo scorso anno. All’inaugurazione, l’assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini ha sottolineato il ruolo strategico della manifestazione, definendola uno dei grandi eventi internazionali che fanno del Friuli Venezia Giulia una meta sempre più attrattiva per i turisti europei e dei Paesi confinanti. “Per Lignano Sabbiadoro è sempre un grande onore ospitare un evento come la Biker Fest International che nel tempo ha creato un binomio di successo con la località”. Lo ha detto il vicesindaco Manuel Massimiliano La Placa presenziando all’inaugurazione della 39esima edizione dell’evento, che fino a domenica porterà migliaia di appassionati della due ruote a Lignano. Domani, dalle 11 alle 12, Telefriuli dedicherà una diretta del Campanile dedicato all’evento, per raccontare in tempo reale l’atmosfera, le novità e i protagonisti di questa edizione.