Bilancio di metà mandato, il sindaco De Toni: “Stiamo trasformando la città”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Rigenerazione urbana, inclusione sociale, economia e sicurezza. Il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, ha presentato il bilancio di metà mandato della sua amministrazione, raccontando la città che cambia alla luce delle promesse elettorali. Dal rifacimento di piazze e strade al recupero dell’ex Caserma Osoppo, dagli impianti sportivi al nuovo metodo di raccolta differenziata e al centro del riuso, fino ai numeri positivi per cultura e turismo.

“Questo documento – ha detto il sindaco – racconta una Udine che cresce attraverso interventi diffusi, servizi più accessibili, una presenza più attenta nei quartieri e la capacità di guardare al futuro”.

“Strada facendo – ha aggiunto – si corregge la rotta”. E così hanno preso avvio il progetto di piazza Garibaldi, l’idea di spostare la stazione delle corriere e la riqualificazione di Borgo Stazione.

Temi centrali la scuola – con interventi milionari sui plessi, viabilità e sicurezza con il potenziamento di controlli e videosorveglianza. Infine, nel futuro ci sono il recupero del Cinema Odeon, con fondazione Feltrinelli e Regione, e la candidatura del Colle di Udine, il più alto d’Europa tra quelli artificiali, a patrimonio Unesco. Tutte sfide per la seconda parte del mandato.